Tottenham we wtorek poległ w 1/8 finału Pucharu Anglii z drugoligowym Middlesbbrough (0:1). Oznacza to kolejny sezon bez trofeów dla Spurs. Po meczu grzmiał Alan Shearer, mówiąc, że niżej notowani rywale zasłużyli na awans.

Tottenham przegrał z drugoligowym Middlesbrough (0:1) w 1/8 finału Pucharu Anglii

Antonio Conte przyznał, że jego zespół jest zbyt chwiejny

Alan Shearer nie pozostawił na Kogutach suchej nitki

“Middlesbrough było lepsze, zasłużyło na awans”

Wtorkowy wieczór dla kibiców Tottenhamu trafił na półkę z napisem: do zapomnienia. Ich ulubieńcy po dogrywce odpadli z Pucharu Anglii. Lepszy od nich okazał się zespół z Championship, wcześniejszy pogromca Manchesteru United – Middlesbrough. Jedyną bramkę w 107. minucie strzelił 19-letni Josh Coburn.

– Byli tacy ospali – typowy Tottenham – zaczął swoją krytykę londyńskiego zespołu Alan Shearer. – To nie przypadek. [Middlesbrough – przyp. pp] było lepszą drużyną od początku do końca. Byli pierwsi przy każdym zderzeniu, kreowali szanse i mieli więcej energii. Zwłaszcza w dogrywce. Zrobili lepsze zmiany i Chris Wilder może być niezwykle dumny z tego, co osiągnęła tego wieczoru jego zespół. Co za noc dla Middlesbrough i jego fanów. Wilder i gracze stanęli na wysokości zadania, szkoda, że rywal im nie dorównał. Typowy Tottenham. Middlesbrough zasłużyło na grę w ćwierćfinałach – dodał legendarny snajper reprezentacji Anglii.

Conte: zaliczamy za dużo wahań formy

Na konferencji prasowej szczerości nie brakowało też trenerowi przegranej strony.

– Straciliśmy dobrą szansę na awans do ćwierćfinałów tak ważnych rozgrywek, jak Puchar Anglii. Z pewnością odczuwamy rozczarowanie. Grając na wyjeździe przeciwko drużynie z Championship, musisz zdawać sobie sprawę z trudności stojącego przed tobą zadania. Dlatego chcieliśmy szybko zabić – w sposób sportowy – rywala. Tworzyliśmy okazje, ale ich nie wykorzystywaliśmy. To daje rywalom pewność siebie. Dziś mówimy o porażce. Ostatnio wygraliśmy. Wcześniej przegraliśmy, a jeszcze wcześniej wygraliśmy. Nie mogę zakłamywać rzeczywistości. Mamy zbyt dużo wahań formy. To problem, który być może występował już w przeszłości. Jest tylko jedna droga, by to poprawić: kontynuować pracę we wszystkich aspektach – powiedział Antonio Conte.

Przed Spurs już tylko gra w Premier League i walka o czołową czwórkę. Już w ten weekend zmierzą się z Evertonem.

