PressFocus Na zdjęciu: Pep Guardiola

Haaland w sobotę zdobył swojego szóstego hat-tricka w sezonie

Napastnik ma już 42 gole w tym sezonie

Guardiola skomentował wyczyn swojego zawodnika

Osiem goli Haalanda w dwóch meczach City

Haaland strzelił osiem goli w ciągu pięciu dni w barwach Manchesteru City, z czego trzy w wygranym 6:0 meczu z Burnley w Pucharze Anglii w sobotę, a pięć przeciwko RB Lipsk w Lidze Mistrzów we wtorek. Norweski napastnik strzelił w tym sezonie 42 bramki, a na swoim koncie ma sześć hat-tricków. Pep Guardiola uważa, że wysokie standardy przyniosą jeszcze większe oczekiwania.

– Haaland będzie miał problem w przyszłości, bo ludzie spodziewają się, że w każdym meczu zdobędzie trzy lub cztery bramki, a to się nie wydarzy – powiedział Guardiola. – Ludzie muszą sobie trochę pogadać, ale wiem, że go to nie obchodzi. Jest bardzo pozytywny w swoim życiu, jest optymistą, nigdy nie narzeka, zawsze patrzy na siebie, tak długo, jak gramy dobrze, on będzie zdobywał bramki.

Manchester City przerwę reprezentacyjną spędzi na drugim miejscu w Premier League. Ponadto Obywatele awansowali do ćwierćfinału Ligi Mistrzów i do półfinału Pucharu Anglii. Drużyna Guardioli wciąż ma szansę zdobyć potrójną koronę, po którą ostatni raz sięgnął Manchester United Sir Alexa Fergusona w 1999 roku.

