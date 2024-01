Dramat Jakuba Kiwiora! Samobój na wagę porażki z Liverpoolem [WIDEO]

fot. Imago/ANP Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Arsenal odpadł z Pucharu Anglii po porażce z Liverpoolem

Do tego wyniku mocno przyczynił się Jakub Kiwior, który strzelił samobója

W doliczonym czasie gry The Reds dobili Kanonierów

Kiwior nie będzie dobrze wspominał hitowego starcia

Jakub Kiwior został desygnowany do pierwszej jedenastki Arsenalu na hitowy mecz Pucharu Anglii z Liverpoolem. Mikel Arteta ustawił reprezentanta Polski na lewej stronie defensywy, co w tym sezonie robi regularnie. Nie jest to dla niego nominalna pozycja, co przekłada się na dość mizerne występy.

Pierwsza połowa rywalizacji zakończyła się bezbramkowym remisem. Obie drużyny miały swoje szanse, choć lepiej spisywał się Arsenal, który był bliżej objęcia prowadzenia. Osłabiony brakiem Mohameda Salaha Liverpool zdawał się nie tworzyć wyraźnego zagrożenia.

Bramka otwierająca mecz padła dopiero w 80. minucie. Trent Alexander-Arnold dośrodkował z rzutu wolnego, a Kiwior uprzedził bramkarza Arsenalu i niefortunnie wpakował piłkę do własnej siatki. Polak próbował interweniować, lecz finalnie okazał się katem swojej drużyny, która nie zdołała odrobić straty i odpadła z Pucharu Anglii. W doliczonym czasie gry Luis Diaz dobił Kanonierów, zapewniając zwycięstwo The Reds.

BRAMKA SAMOBÓJCZA 🇵🇱 JAKUBA KIWIORA! 🫣❌



Polak wpakował piłkę do siatki po dośrodkowaniu Trenta Alexandra-Arnolda! 🫠🏆 Zresztą, zobaczcie sami! 👇 #EFLpl pic.twitter.com/6OtET0H6jj — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 7, 2024

Zobacz również: Fernando Santos wraca do pracy! Objął zasłużony klub