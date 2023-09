West Ham pracuje nad przedłużeniem umowy z Jarrodem Bowenem. Angielski skrzydłowy w ostatnim czasie jest łączony z przeprowadzką do któregoś z gigantów Premier League.

fot. Imago/Action Plus Na zdjęciu: Jarrod Bowen

Jarrod Bowen zalicza bardzo udany początek sezonu 2023/2024

Angielski skrzydłowy trafił na listę życzeń gigantów Premier League

West Ham zaoferuje swojemu gwiazdorowi nową umowę

Młoty podejmą próbę zatrzymania skrzydłowego

West Ham stracił tego lata Declana Rice’a, na którym udało się zarobić rekordowe pieniądze. Nie było wówczas finansowej potrzeby, aby sprzedawać kolejnych wyróżniających się graczy, dlatego między innymi Jarrod Bowen pozostał w Londynie. Początek sezonu 2023/2024 w jego wykonaniu jest imponujący. W pięciu ligowych meczach uzbierał trzy trafienia i asystę, udowadniając, że w dalszym ciągu jest liderem ofensywy Młotów.

Teraz władzom West Hamu będzie trudniej utrzymać go w zespole. Świetny start Bowena wzbudził zainteresowanie krajowych gigantów, którzy są gotowi wyłożyć na niego fortunę. 26-latka łączy się między innymi z Liverpoolem, Tottenhamem czy Manchesterem United. Dla tych ekip kluczowy jest fakt wygasającego w 2025 roku kontraktu, co może zmusić Młoty do sprzedaży.

West Ham podejmie próbę kontynuowania współpracy z gwiazdorem. Aktualnie trwają prace nad przedłużeniem umowy. W przyszłym tygodniu zawodnik ma otrzymać stosowną ofertę, nad którą pochyli się ze swoimi przedstawicielami.

Zobacz również: Ancelotti wbił szpilkę Xaviemu. “My musimy być w finale”