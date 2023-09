IMAGO / Matthias Koch Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti wziął udział w oficjalnej konferencji prasowej przed pierwszą kolejką Ligi Mistrzów

Real Madryt na inaugurację rozgrywek zmierzy się z Unionem Berlin

Włoski szkoleniowiec nie owijał w bawełnę, określając cel klubu na tę edycję

Carlo Ancelotti: Musimy być w finale Ligi Mistrzów

Real Madryt w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów zagra z Unionem Berlin, absolutnym debiutantem rozgrywek. Królewscy, jak co roku, są w gronie głównych faworytów do końcowego triumfu.

Na przedmeczowej konferencji prasowej Carlo Ancelotti został zapytany o cel Królewskich na tę edycję Ligi Mistrzów. Dziennikarz w pytaniu nawiązał do słów Xaviego, który stwierdził, że minimum dla Barcelony jest wyjście z grupy. Włoch swoją odpowiedź rozpoczął o śmiechu, wbijając w ten sposób delikatną szpilkę trenerowi Blaugrany.

– Xavi powiedział, że minimalnym celem Barçy na ten sezon w LM jest wyjście z grupy. Jakie jest minimum Realu? – zapytał jeden z dziennikarzy.

– (śmiech…) wyjść z grupy, potem 1/8 finału, ćwierćfinały… to nic. Naszym celem jest rywalizacja do samego końca. Myślę, że możemy bez większej presji powiedzieć, że my musimy być w finale – odpowiedział Ancelotti.

W innej wypowiedzi włoski trener wskazał, kto według niego jest głównym faworytem do tytułu.

– Manchester City jest faworytem, bo mają skład, który pozwolił im wygrać Ligę Mistrzów w zeszłym roku. Ale w tych rozgrywkach, w fazie pucharowej, zawsze zdarzają się niespodzianki – skomentował.

