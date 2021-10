Newcastle United po zmianie właściciela ma w planach wzmocnienie składu. W kontekście gry w ekipie na St. James Park wymienia się w ostatnim czasie wielu zawodników. Christian Falk z Bilda podał, że na pewno do ekipy z dołu ligowej tabeli Premier League w najbliższym czasie nie trafi Erling Haaland.

Newcastle United po zmianie właściciela czeka nowa era

Klub z St. James Park czeka prawdopodobnie solidna przebudowa składu

Christian Falk z Bilda przekonuje, że zawodnikiem Srok nie zostanie na pewno Erling Haaland

Newcastle przekona Haalanda do transferu?

Newcastle United może niebawem zaliczyć niezwykłą przebudowę. W kontekście Srok angielscy dziennikarze spekulują, że niebawem może zmienić się menedżer. Ponadto przymierzani do gry w Newcastle jest duża grupa piłkarzy, na czele z Erlingiem Haalandem.

Doniesienia na temat reprezentanta Norwegii zdementował jednak znany dziennikarz. Falk przekonuje, że Haaland nie myśli o dołączeniu do klubu, którego właścicielem od niedawna jest Mohammed Bin Salaman.

Norweg jest nastawiony na transfer, ale do klubu z absolutnego topu. Mowa podobno o takich ekipach jak: Man City, Paris Saint-Germain, czy Real Madryt.

Haaland najpewniej nie trafi do Newcastle. Aczkolwiek nazwiska piłkarzy, mogących trafić do Biało-czarnych i tak budzą zainteresowanie. Łączeni z przeprowadzką do Newcastle są: Timo Werner, Niklas Suele oraz Philippe Coutinho.

Ekipa z St. James Park aktualnie plasuje się na 19. pozycji w tabeli Premier League. Legitymuje się bilansem trzech punktów na koncie. W najbliższy weekend podopieczni Steve’a Bruce’a zmierzą się z Tottenhamem Hotspur. Spotkanie odbędzie się w niedzielę o 17:30.

