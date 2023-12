IMAGO / MI News Na zdjęciu: Sean Dyche

Dele Alli wkrótce wróci po kontuzji

Anglik zmagał się z częściowym zerwaniem mięśnia

Sean Dyche, trener Evertonu, liczy na piłkarza

Dele Alli dostanie szansę. Sean Dyche liczy na piłkarza

Dele Alli kilka lat temu błyszczał w barwach Tottenhamu i wiele osób wróżyło mu gigantyczną karierę. Niestety piłkarz pogubił się i znacznie obniżył loty. Aktualnie jest piłkarzem Evertonu.

W ostatnim czasie Alli leczył zerwanie mięśnia, przez które opuścił aż 259 dni. Wydawało się, że nie będzie miał już czego szukać w barwach The Toffees. Jednak szkoleniowiec Sean Dyche jest gotowy dać mu szansę.

– On jest w porządku. Wrócił na boisko i wykonuje ćwiczenia związane z piłką, ale jeszcze nie ma prawdziwej swobody, aby przyjechać i dołączyć do nas. Miejmy nadzieję, że od przyszłego tygodnia zacznie się to powoli układać. Jeszcze przed nim trochę pracy, ponieważ nie było go przez długi czas, potrzebuje programu do gry. Ale posiadanie go z powrotem u nas byłoby dla niego naprawdę miłe, ponieważ miał wielkiego pecha – ocenił Dyche.