Arsenal planuje ciekawy ruch. Transfer możliwy zimą

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Dominic Calvert-Lewin w styczniu ma trafić do Arsenalu

Arsenal poważnie rozważa sprowadzenie Dominica Calverta-Lewina w nadchodzącym oknie transferowym. Klub z północnego Londynu szuka wzmocnień, by zwiększyć swoje szanse w wyścigu o tytuł Premier League. Obecnie drużyna Mikela Artety zajmuje trzecie miejsce w tabeli za Liverpoolem i Chelsea i potrzebuje świeżej energii w ataku.

Calvert-Lewin znalazł się wysoko na liście życzeń Arsenalu i w następnym roku mógłby rywalizować o miejsce w składzie z Kaiem Havertzem. Chociaż Everton ma kontrakt z napastnikiem obowiązujący do lata 2025 roku, klub może być skłonny do sprzedaży swojej gwiazdy już zimą, żeby uniknąć ryzyka utraty go za darmo. Jak donosi “The Sun”, 27-letni snajper może przenieść się do północnego Londynu za kwotę 20 milionów funtów.

Arsenal nie jest jedynym klubem zainteresowanym usługami Calverta-Lewina. Sytuację napastnika monitorują także Newcastle United, Tottenham, West Ham, a także włoski gigant AC Milan. Piłkarz, który jest znany ze swojej fizyczności i skuteczności w polu karnym, mógłby stanowić kluczowy element w układance Artety.

W bieżącym sezonie wychowanek Sheffield United strzelił dwa gole i dołożył jedną asystę w 14 meczach. Calvert-Lewin występuje na Goodison Park od 2016 roku. Łącznie zgromadził 70 bramek i 19 asyst w 261 występach we wszystkich rozgrywkach.