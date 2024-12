Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Claudio Ranieri

Abdoulaye Doucoure na celowniku Romy

AS Roma zamiast bić się o mistrzostwo Włoch, musi walczyć o utrzymanie w Serie A. W tym momencie drużyna Giallorossich posiada na swoim koncie tylko 13 punktów, przez co zajmuje bardzo odległe 15. miejsce w ligowej tabeli, mając zaledwie dwa oczka przewagi nad strefą spadkową. Wygląda na to, że klub z Rzymu będzie musiał ruszyć na rynek transferowy już w styczniu, aby ratować sezon. Niewykluczone, że włodarze Wilków wybiorą się na zakupy do Premier League, a tak przynajmniej wynika z najnowszych doniesień.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Według Ekrema Konura na celownik Romy trafił pomocnik Evertonu, Abdoulaye Doucoure. Ekipa prowadzona od niedawna przez Claudio Ranieriego potrzebuje wzmocnienia w środku pola, a 31-latek wydaje się bardzo ciekawą opcję, żeby zwiększyć rywalizacji w linii środkowej. Przypomnijmy, że w drużynie Żółto-Czerwonych na tej pozycji występują obecnie Bryan Cristante, Leandro Paredes, Manu Kone oraz Enzo Le Fee.

Abdoulaye Doucoure z powodzeniem przywdziewa trykot zespołu The Toffees od września 2020 roku, kiedy przeniósł się na Goodison Park za 22 miliony euro z Watfordu. Wcześniej mierzący 183 centymetry pomocnik grał dla Granady oraz Stade Rennes, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Dwukrotny reprezentant Mali w koszulce Evertonu rozegrał łącznie 143 spotkania, zdobył 18 bramek, a ponadto zanotował 12 asyst.

Warto dodać, że AS Roma ma obserwować również innego piłkarza Evertonu – Beto.