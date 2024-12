Scholes zachwycony młodym talentem Juventusu. Błyszczał z Man City

UK Sports Pics Ltd / Alamy Na zdjęciu: Paul Scholes

Yildiz jednym z bohaterów Juventusu

Kenan Yildiz błyszczał na Allianz Stadium, a spotkanie z Manchesterem City przyniosło kibicom Juventusu wiele powodów do radości. Bramki Dusana Vlahovicia i Westona McKenniego zapewniły Bianconerim zwycięstwo nad potężnym rywalem. Odważne uderzenie Turka z dystansu i płynne prowadzenie piłki w środku pola zrobiły wrażenie nawet na najbardziej wymagających ekspertach.

Paul Scholes, legenda Manchesteru United, nie krył podziwu, publikując na swoim Instagramie komentarz pełen uznania dla młodego Turka. Reakcje takie jak ta potwierdzają, że Yildiz nie tylko robi różnicę na boisku, ale także przyciąga uwagę międzynarodowych mediów. – Kim do cholery jest ten Yildiz – pytał retorycznie Scholes w mediach społecznościowych.

Kenan Yildiz dołączył do Juventusu w 2023 roku, opuszczając akademię Bayernu Monachium. Już teraz, z ponad 50 występami w barwach Starej Damy, jest integralną częścią drużyny Thiago Motty. Jego pierwszy sezon w Lidze Mistrzów pokazuje, że potrafi sprostać wyzwaniom najwyższego poziomu – rozegrał wszystkie sześć meczów fazy grupowej, zdobywając gola i notując asystę.

Dla młodego zawodnika ważnym krokiem było także włączenie go na stałe do pierwszego zespołu. Juventus konsekwentnie inwestuje w jego rozwój, co przynosi widoczne efekty.

