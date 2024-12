Miki Villar latem odszedł z Wisły Kraków i trafił do Jagiellonii Białystok. W rozmowie dla "WP Sportowe Fakty" zdradził kulisy pożegnania z Białą Gwiazdą. To klub był inicjatorem zakończenia współpracy.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Miki Villar

Wisła zadecydowała o rozstaniu z Villarem

Miki Villar dołączył do Wisły Kraków w styczniu 2023 roku. Pierwsze miesiące w nowym klubie były dla niego bardzo udane – wspólnie z drużyną zaliczył serię zwycięstw, ocierając się o awans do Ekstraklasy. Wówczas Biała Gwiazda okazała się słabsza w barażach od Puszczy Niepołomice. W kolejnym sezonie Hiszpan radził sobie już gorzej. Nie miał pewnego miejsca w składzie, a po zatrudnieniu Alberta Rude na boisku pojawiał się tylko sporadycznie.

Po kolejnym rozczarowującym sezonie Wisła dokonała wielu zmian kadrowych. Z Krakowem pożegnał się chociażby właśnie Villar, któremu wygasła umowa. Z okazji skorzystała Jagiellonia Białystok, zatem skrzydłowy zaliczył sensacyjną przeprowadzkę z pierwszoligowca do mistrza Polski.

Villar zaliczył atomowy start w Jagiellonii, a z czasem radził sobie nieco gorzej. Jest natomiast solidnym i jakościowym zmiennikiem, na którego trener Adrian Siemieniec zawsze może liczyć.

Po czasie Villar skomentował kulisy swojego odejścia z Wisły Kraków. Zdradził, że to Jarosław Królewski podjął decyzję o zakończeniu współpracy.

– To, że nie zostałem w Wiśle było bardziej decyzją prezesa Jarosława Królewskiego, niż moją. Choć prawdą jest, że chyba mój moment w Wiśle już minął. Ja też potrzebowałem już zmiany. W tym przypadku on mi powiedział, że nie ma możliwości kontynuacji mojego pobytu w krakowskim klubie. Rozumiem, że potrzebował chyba też funduszy na inne wzmocnienia czy na cokolwiek innego. Dla mnie to jednak w jakimś sensie była ulga o tyle, że to nie ja musiałem podejmować decyzję, co dalej – wyjaśnił skrzydłowy w rozmowie z Justyną Krupą na portalu “WP Sportowe Fakty”.