Tottenham Hotspur w piątek pokonał Crystal Palace i umocnił się na pozycji lidera Premier League. Dziennikarze The Athletic wyliczyli, że żaden z zespołów, który zanotował tak udany początek sezonu, nie skończył go poniżej czwartej lokaty.

Tottenham Hotspur świetnie radzi sobie pod wodzą Ange’a Postecoglou

Choć eksperci unikają nazywania Kogutów kandydatem do tytułu, przed zespołem jawi się świetna przyszłość

Według The Athletic żadna drużyna z takim dorobkiem na podobnym etapie sezonu nie skończyła go poniżej miejsca gwarantującego grę w Lidze Mistrzów

Tottenham może i nie wygra tytułu, ale jest na dobrej drodze do Ligi Mistrzów

Tottenham Hotspur notuje fantastyczny początek sezonu. W piątek Koguty rozpoczęły dziesiątą kolejkę Premier League od triumfu nad Crystal Palace (2:1). Ten wynik oznacza, że londyńczycy umocnili się na pozycji lidera z 26 uzbieranymi punktami z możliwych 30.

Sam Ange Postecoglou apeluje, by dać fanom marzyć o tytule mistrzowskim. Dziennikarze The Athletic nie chcieli tak szybko ferować wyroków. Tym bardziej, że ostatnie lata pokazały, jak trudno rywalizować na dystansie roku z Manchesterem City. Statystyki udowadniają jednak, że fani Spurs powinni przygotować się na bardzo udaną kampanię.

Wspomniane źródło wyliczyło, że odkąd w lidze znajduje się 20 drużyn, żadna z nich nie zakończyła sezonu poniżej czwartego miejsca po tak obiecującym starcie jak ten Tottenhamu. To oznaczałoby dla Kogutów nie tylko powrót do Europy, ale i do samej Ligi Mistrzów. W dodatku, jeżeli zespół utrzyma obecną średnią zdobywanych bramek, zakończy kampanię z 83 trafieniami. To wynik normalny dla ekip zajmujących w ostatnich latach miejsca w czołowej trójce.

Kolejnym wyzwaniem dla Tottenhamu będą derby z Chelsea. Dojdzie do nich 6 listopada.

