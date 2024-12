Alphonso Davies wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Arsenal dołączył do wyścigu o podpis Kanadyjczyka - uważa brytyjski serwis The Athletic.

Mark Pain / Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta i Carlo Ancelotti

Alphonso Davies na radarze Arsenalu. Ogromne zainteresowanie

Przyszłość Alphonso Daviesa stoi pod dużym znakiem zapytania. Umowa lewego obrońcy z Bayernem Monachium obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku, ale piłkarz prowadzi rozmowy z bawarskim klubem w sprawie przedłużenia kontraktu. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia, to boczny defensor dołączy do nowego zespołu na zasadzie wolnego transferu. Dotychczas faworytem do pozyskania wahadłowego był Real Madryt.

Jednak zainteresowanie Alphonso Daviesem stale rośnie i Królewscy mają obecnie sporą konkurencję. W ostatnich tygodniach 56-krotnego reprezentanta Kanady przymierzano również do Barcelony, Manchesteru United oraz Liverpoolu. Natomiast najnowszym klubem, który zwrócił uwagę na rozchwytywanego 24-latka, jest Arsenal – wynika z najnowszych informacji przekazanych przez brytyjski portal “The Athletic”.

Alphonso Davies stoi więc przed ważnym wyborem, a jego decyzję powinniśmy poznać w najbliższych tygodniach. Wydaje się, że w tym momencie w grę wchodzi zarówno pozostanie w Bayernie Monachium, jak i transfer do innej, europejskiej potęgi. Lewy obrońca z powodzeniem występuje w koszulce bawarskiej ekipy od stycznia 2019 roku, kiedy trafił na Allianz Arenę za 14 milionów euro z Vancouver Whitecaps.

Łączny bilans wahadłowego w niemieckiej drużynie to 215 meczów, 11 goli i 33 asysty.