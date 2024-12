Maciej Rogowski /Alamy Na zdjęciu: Kibice Lecha Poznań

Lech Poznań zamierza sprowadzić zimą napastnika. Kandydat do tytułu mistrzowskiego przymierza się do gwiazdy Wisły Kraków

To nie pierwsze podejście klubu z Bułgarskiej do Angela Rodado. Lech chciał go już wcześniej, ale nie jest łatwo wyciągnąć Hiszpana z Krakowa

Problemem może być potencjalna cena. Wisła na pewno nie odda swojego lidera za niską kwotę

To byłby transferowy hit

Angel Rodado to najlepszy strzelec Wisły Kraków, jej lider i ulubieniec kibiców. Hiszpan doskonale zaaklimatyzował się w Krakowie zarówno na boisku, jak i poza nim. Już w ubiegłym sezonie strzelał jak na zawołanie. Nie inaczej jest w bieżących rozgrywkach.

W 18 meczach Betclic 1. Ligi Rodado strzelił 12 goli i zaliczył 4 asysty. Do tego dorzucił też bramki w pucharach: 6 trafień w 8 meczach eliminacji Ligi Europy (3 asysty) i Ligi Konferencji, a także jeden gol w dwóch meczach Pucharu Polski (2 asysty).

Lech wraca do gry

Te liczby oczywiście nie przechodzą niezauważone. Już wcześniej pojawiały się informacje o tym, że Rodado interesuje się kilka polskich klubów, na czele z Lechem Poznań. Teraz z informacji Goal.pl wynika, że klub ze stolicy Wielkopolski powrócił do tematu. W okolicach Poznania słyszymy, że Lech chciałby sprowadzić Rodado już tej zimy.



Prawdą jest, że poznaniacy potrzebują drugiego solidnego napastnika, bo Mikael Ishak tak naprawdę nie ma godnego zastępcy. Ani Fabiema (17 meczów w Ekstraklasie, 0 goli), ani Szymczak (15-2) nie są gwarantami (żadnych) bramek, a z jednym napastnikiem, nawet bardzo dobrym, w dłuższej perspektywie funkcjonować się nie da.

Druga korona króla strzelców w zasięgu

Stąd właśnie idea sprowadzenia drugiego atakującego. Jak wspomniano, pomysł nie jest nowy, ale z tego co słyszymy, dostał właśnie drugie życie. A czy ta transakcja faktycznie jest do przeprowadzenia? To pokażą najbliższe tygodnie.



Walcząca o powrót do Ekstraklasy Wisła na pewno tanio (skóry) Rodado nie sprzeda. Bo mówimy/piszemy o zawodniku, który w koszulce “Białej Gwiazdy” rozegrał 95 spotkań, w których strzelił 56 goli i zaliczył 15 asyst. W poprzednim sezonie 27-latek był królem strzelców zaplecza Ekstraklasy (21 trafień), a obecnie zajmuje drugie miejsce za Karolem Czubakiem, który zdobył o dwa gole wiecej od Hiszpana.