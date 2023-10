IMAGO / Colorsport Na zdjęciu: Ange Postecoglou

Ange Postecoglou odmienił grę Tottenhamu

W piątek Koguty pokonały Crystal Palace (2:1) i umocniły się na fotelu lidera

Trener po meczu nie gasił entuzjazmu kibiców

Tottenham w drodze po tytuł? Postecoglou nie przejmuje się presją

Tottenham pokonał w piątek Crystal Palace (2:1) w derbach Londynu. Ten triumf oznaczał, że Koguty rozpoczęły sezon od 10 meczów bez porażki i przed sobotnimi spotkaniami miały pięć punktów przewagi nad resztą stawki. Ostatnio tak dobrze londyńczykom szło w sezonie 1960/1961, gdy ostatecznie sięgnęli po podwójną koronę.

– Pozwólcie fanom marzyć. Właśnie po to jest się kibicem. Oni odcierpieli już swoje. Nie zamierzam tłumić ich entuzjazmu – powiedział po ostatnim gwizdku Ange Postecoglou. – Marzenia trwają, dopóki ktoś cię nie obudzi. Nie widzę, by gracze byli rozkojarzeni z tego powodu. Nie sądzę też, byś dostrzegł zmianę we mnie, niezależnie od naszej pozycji w tabeli – dodał.

Następnym wyzwaniem Tottenhamu będą derby z Chelsea, do których dojdzie w poniedziałek, 6 listopada.

