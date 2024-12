Real zagra bez Mbappe. Wygrana z Rayo da im fotel lidera

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Ancelotti potwierdził brak Kyliana Mbappe

Real Madryt w spotkaniu z Rayo Vallecano będzie musiał poradzić sobie bez kluczowego zawodnika, jakim jest Kylian Mbappe. Francuz w starciu z Atalantą w Lidze Mistrzów doznał kontuzji i nie mógł kontynuować gry. Na konferencji prasowej Carlo Ancelotti potwierdził, że w sobotę napastnik nie pojawi się w kadrze meczowej. Natomiast uraz zawodnika nie jest na tyle groźny, aby wykluczył go z wyjazdu do Kataru na finał Intercontinental Cup.

Z dobrych informacji dla kibiców Realu Madryt na pewno trzeba wyróżnić powrót do treningów z resztą zespołu Eduardo Camavingi. Na problemy zdrowotne po kontuzji nie narzeka również Vinicius Junior, który rozegrał świetne zawody przeciwko La Dei, zdobywając bramkę i notując asystę. Jude Bellingham, który po ostatnim meczu czuł lekki dyskomfort, niemal na pewno znajdzie się w kadrze meczowej.

Kto wygra mecz? Rayo Vallecano

Remis

Real Madryt Rayo Vallecano

Remis

Real Madryt 0 Votes

Real może zostać liderem La Liga

W przypadku zwycięstwa z Rayo Vallecano podopieczni Carlo Ancelottiego mogą zostać liderem rozgrywek La Liga. Real Madryt aktualnie zajmuje 2. miejsce w tabeli z dorobkiem 36 punktów. Strata do FC Barcelony wynosi tylko 2 oczka, a Duma Katalonii swój mecz rozegra dopiero w niedzielę. Zatem ewentualny komplet punktów sprawi, że przynajmniej na jeden dzień Królewscy będą na szczycie tabeli.

Sprawdź również: tabela La ligi

Po niespodziewanej porażce z Athletic Bilbao (1:2) Los Blancos zrewanżowali się kibicom. W następnym meczu pokonali Gironę (3:0), a w Lidze Mistrzów rozprawili się z Atalantą (3:2). Mimo to do gry Realu Madryt wciąż jest dużo zastrzeżeń, a Carlo Ancelotti musi znaleźć sposób na poprawę gry mistrza Hiszpanii.

Mecze drużyny Rayo Vallecano Valencia (1.14 xG) 0 Rayo Vallecano (0.87 xG) 1 Unionistas de Salamanca 2 Rayo Vallecano 3 Rayo Vallecano (0.47 xG) 1 Athletic Bilbao (0.61 xG) 2 Sevilla (0.8 xG) 1 Rayo Vallecano (0.45 xG) 0 Rayo Vallecano (2.21 xG) 1 Las Palmas (0.88 xG) 3 Mecze drużyny Real Madrid Atalanta (2.73 xG) 2 Real Madrid (1.6 xG) 3 Girona (0.42 xG) 0 Real Madrid (1.02 xG) 3 Athletic Bilbao (1.53 xG) 2 Real Madrid (1.78 xG) 1 Real Madrid (2.82 xG) 2 Getafe (0.62 xG) 0 Liverpool (3.35 xG) 2 Real Madrid (1.1 xG) 0

Rayo Vallecano prawie na dnie tabeli w meczach u siebie

Inigo Perez pracuje z Rayo Vallecano od lutego bieżącego roku. W tym sezonie jego zespół ma olbrzymie problemy w meczach przed własną publicznością. Ich dorobek punktowy w siedmiu spotkaniach to zaledwie 8 punktów, na co złożyły się dwie wygrane i dwa remisy. W listopadzie podczas dwóch spotkań u siebie dwukrotnie schodzili z boiska pokonani, przegrywając z Bilbao (1:2) i Las Palmas (1:3).

Rayo – Real: przewidywane składy

Rayo Vallecano Iñigo Pérez Real Madryt Carlo Ancelotti Rayo Vallecano Iñigo Pérez 4-4-2 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-4-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-4-2 4-4-2 Przewidywany skład Real Madryt Carlo Ancelotti Rezerwowi 1 Dani Cárdenas 4 Pedro Díaz Fanjul 8 Oscar Trejo 10 James Rodriguez 12 Sergi Guardiola 14 Sergio Camello 15 Gerard Gumbau 17 Unai López Cabrera 20 Ivan Balliu 21 Adrián Embarba 22 Alfonso Espino 13 Andriy Lunin 15 Arda Güler 16 Endrick 18 Jesús Vallejo 19 Daniel Ceballos 34 Sergio Mestre 35 Raúl Asencio 45 Daniel Yañez

Rayo – Real: kontuzje i zawieszenia

Kontuzje i zawieszenia Rayo Vallecano Zawodnik Powrót Raúl de Tomás Choroba Koniec grudnia 2024 Pelayo Fernández Uraz ścięgna udowego Początek stycznia 2025 Khalid Abdul Mumin Zawieszenie (bezpośrednia czerwona kartka) Po 1 meczu

Kontuzje i zawieszenia Real Madryt Zawodnik Powrót David Alaba Uraz więzadła krzyżowego Powrót do treningów Daniel Carvajal Uraz więzadła krzyżowego Początek września 2025 Éder Militão Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Jacobo Ramón Uraz ścięgna Początek stycznia 2025 Gonzalo García Uraz mięśnia Koniec grudnia 2024 Ferland Mendy Uraz mięśnia Koniec grudnia 2024 Kylian Mbappe Uraz uda Koniec grudnia 2024

Dla Realu komplet punktów powinien być formalnością

Real Madryt dysponuje znacznie lepszą kadrą, co każdy może przyznać. Nawet w obliczu braków kadrowych dostępni zawodnicy to klasa światowa w porównaniu do piłkarzy Rayo Vallecano. Różnica klas, a zarazem fatalna postawa gospodarzy w meczach u siebie nie daje bukmacherom złudzeń, że faworytem sobotniego starcia będzie Los Blancos. Komplet punktów powinien być dla nich formalnością.

Rayo Vallecano Real Madryt 5.50 4.00 1.58 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 grudnia 2024 14:51 .

Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie