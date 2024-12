Premier League wraca na “stare śmieci”. Ważna zmiana od nowego sezonu

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Man City

Premier League na znów tylko antenach Canal+

Premier League jest uznawana przez wielu za najlepszą ligę piłkarską na świecie. To nie tylko spektakularne mecze i wielkie emocje, ale także gwiazdy futbolu i czołowe zespoły, takie jak Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal czy Liverpool. To rozgrywki, które przyciągają przed odbiorniki miliony fanów na całym świecie, w tym także w Polsce. Teraz polscy kibice mogą przygotować się na powrót tej wyjątkowej ligi do dobrze znanego nadawcy.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Przez wiele lat mecze Premier League były transmitowane w Polsce na antenach Canal+, do czego wszyscy zdążyli się przyzwyczaić. Jednak w 2021 roku prawa do transmisji tych prestiżowych rozgrywek przejął Viaplay, zmieniając krajobraz medialny polskiego rynku sportowego. Canal+ na mocy sublicencji pokazuje obecnie tylko wybrane mecze, co sprawia, że wszyscy abonenci tego nadawcy musieli mieć także wykupiony dostęp do Viaplay, jeśli chcieli oglądać wszystkie pojedynki.

Teraz jednak Canal+ ogłosił triumfalny powrót do angielskiej piłki. W oficjalnym komunikacie nadawca poinformował o nabyciu wyłączonych praw na kolejne trzy sezony. – Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nabyliśmy wyłączne prawa do transmisji wszystkich spotkań Premier League na terenie Polski w sezonach 2025/2026, 2026/2027 oraz 2027/2028! – czytamy w komunikacie.