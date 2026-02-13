Tottenham Hotspur wybrał nowego trenera. To znane nazwisko

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank

Igor Tudor ma przejąć Tottenham Hotpsur

Tottenham Hotspur zdecydował się zwolnić Thomasa Franka po domowej porażce z Newcastle United (1:2). 52-letni Duńczyk przejął stery w londyńskim klubie na początku obecnego sezonu, zastępując Ange Postecoglou. Sytuacja Spurs w lidze jest bardzo trudna. Zespół zajmuje dopiero 16. miejsce w tabeli Premier League i ma zaledwie pięć punktów przewagi nad strefą spadkową.

Znacznie lepiej londyńczycy radzą sobie w Lidze Mistrzów, w której wywalczyli bezpośredni awans do 1/8 finału. Jak poinformował Matteo Moretto, Tottenham rozważa zatrudnienie Igora Tudora, a pierwsze rozmowy już trwają. Chorwat ma objąć zespół na zasadzie krótkoterminowej umowy do końca sezonu.

Według najnowszych doniesień negocjacje są na zaawansowanym etapie. Tudor miał przekazać władzom klubu, że jest gotowy poprowadzić drużynę jako trener tymczasowy. Takie rozwiązanie dałoby Tottenhamowi czas na wybór docelowego menedżera po zakończeniu rozgrywek.

47-letni szkoleniowiec pracował dotychczas m.in. w Juventusie Turyn, Lazio Rzym oraz Olympique’u Marsylia. Posadę w Juventusie stracił w październiku po serii słabszych wyników. Wśród głównych kandydatów do objęcia Spurs latem wymienia się – Maurizio Pochettino i Roberto De Zerbiego. Przed Tottenhamem wymagający terminarz. W 27. kolejce Premier League Spurs zmierzą się z Arsenalem, a następnie czekają ich spotkania z Fulham, Crystal Palace oraz Liverpoolem.