fot. Sportpix / Alamy Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne nie opuści Manchesteru City

Kevin De Bruyne to 33-latek, mający kontrakt z Manchesterem City do końca czerwca 2025 roku. Według wielu doniesień reprezentant Belgii przymierzał się do zmiany barw klubowych. Chętnych na pozyskanie piłkarza nie brakowało w Arabii Saudyjskiej. Chciano skusić gracza większymi pieniędzmi. Tymczasem doświadczony piłkarz wypowiedział się na ten temat.

– Widziałem wiele nagłówków o możliwej przeprowadzce do Arabii Saudyjskiej, ale z nikim nie rozmawiałem. Jeśli pojawi się dobra oferta i powiesz Pepowi, że chcesz odejść, jest to możliwe. W innych klubach może być inaczej. W każdym razie nigdy nie powiedziałem, że chcę odejść – przekonywał De Bruyne w rozmowie z HLN.

– Mam więcej niż wystarczająco pieniędzy. Niemniej, jeśli wpłynie szalona kwota, trafi ona również do mojej rodziny, moich krewnych, wnuków, prawnuków i przyjaciół – dodał Belg.

De Bruyne to 105-krotny reprezentant Belgii. W drużynie narodowej zadebiutował w 2010 roku. Z kolei od 2015 roku zawodnik występuje w Man City. Wcześniej bronił barw między innymi takich ekip jak: Chelsea czy Werder Brema.

W ostatnim sezonie De Bruyne wystąpił łącznie w 26 spotkaniach. Zdobył w nich sześć bramek i zaliczył 18 kluczowych podań. Na trwającym mistrzostwach Europy rozegrał cztery mecze. Strzelił gola w starciu z Rumunią, które Belgowie wygrali (2:0).

