Chelsea potwierdziła oficjalnie transfer napastnika z FC Barcelony

Chelsea w oficjalnym komunikacie potwierdziła, że sfinalizowała transfer Marca Guiu z FC Barcelony. Zawodnik trafił do ekipy z Premier League na zasadzie transferu definitywnego.

fot. Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Marc Guiu

Marc Guiu nowym graczem Chelsea

Chelsea ma za sobą kompletnie nie udaną kampanię, w której drużyna mocno rozczarowała. Finalnie zawodnicy The Blues będą co prawda rywalizować na europejskiej scenie. Niemniej będzie to tylko Liga Konferencji. Tymczasem klub ogłosił ciekawe wzmocnienie. W oficjalnym komunikacie Chelsea przekazała, że nowym zawodnikiem ekipy z Londynu został Marc Guiu. Piłkarz związał się z Chelsea kontraktem na pięć lat z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Marc Guiu w poprzedniej kampanii wystąpił w dwóch meczach FC Barcelony w Lidze Mistrzów. Zawodnik ma też na swoim koncie jednego strzelonego gola, który padł w starciu fazy grupowej elitarnych rozgrywek w spotkaniu przeciwko Royal Antwerp.

Nowy nabytek The Blues to środkowy napastnik, który jest wychowankiem Akademii Piłkarskiej FC Barcelony. Zawodnik dołączył do Chelsea za sześć milionów euro. O miejsce w wyjściowym składzie londyńskiej drużyny piłkarz może rywalizować na przykład z takimi graczami jak Nicolas Jackson czy Deivid Washington.

Chelsea do ligowego grania wróci 18 sierpnia. W meczu pierwszej kolejki na drodze The Blues stanie Manchester City. Mecz odbędzie się o godzinie 17:30. Tymczasem tydzień później zespół Enzo Mareski rozegra pierwsze spotkania w roli gościa, mierząc się z Wolverhampton.

