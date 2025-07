Vinicius Junior postawił warunek. Tylko wtedy odejdzie z Realu

fot. Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius Junior pożegna Real, jeśli ten warunek zostanie spełniony

Vinicius Junior dołączył do Realu Madryt w lipcu 2018 roku z Flamengo. Kosztował wówczas 45 milionów euro. Choć zawodnik ma ważny kontrakt z gigantem La Liga jeszcze przez dwa lata, to wciąż pojawiają się spekulacje dotyczące jego przyszłości. Konkretne wieści w tej sprawie przedstawiła Defensa Central.

Reprezentant Brazylii pozostaje kluczową postacią w projekcie sportowym wicemistrzów La Liga. Pojawiły się nawet doniesienia, że przedłużenie jego umowy z klubem to tylko kwestia czasu. Tymczasem otoczenie zawodnika stanowczo temu zaprzecza – w rzeczywistości żadnego porozumienia jak dotąd nie osiągnięto.

Mimo to Brazylijczyk nie planuje obecnie odejścia z Realu. Chce kontynuować karierę na Estadio Santiago Bernabéu przez wiele kolejnych lat. Zawodnik z entuzjazmem patrzy w przyszłość pod wodzą Xabiego Alonso. Istnieje jednak jeden scenariusz, w którym Vinicius mógłby opuścić klub – jeśli władze Realu jasno zakomunikują, że nie widzą dla niego miejsca w zespole. Przykładem może być sytuacja, w której uznano by, że nie pasuje do wspólnej gry z Kylianem Mbappé.

Vinicius Junior to 25-latek, który w barwach Królewskich sięgnął już po 14 trofeów. Mimo bogatej kolekcji, wciąż jest głodny kolejnych sukcesów z Realem Madryt.

Czytaj także: Barcelona stawia na przyszłość. Ten gest wobec Yamala mówi wiele