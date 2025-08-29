Manchester United już w sobotę zmierzy się z Burnley. Tymczasem na przedmeczowej konferencji prasowej padły szokujące słowa. Ruben Amorim zdradził, że czasami ma dosyć pracy jako trener Czerwonych Diabłów.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Ruben Amorim ma dość pracy w Manchesterze United?

Manchester United w tygodniu poniósł kompromitującą porażkę. Podopieczni Rubena Amorima zostali wyeliminowani przez Grimsby Town z Pucharu Ligi Angielskiej. Już w sobotę Czerwone Diabły będą miały okazję sięgnąć po pierwsze zwycięstwo w nowym sezonie. Tego dnia drużyna z Old Trafford zmierzy się przed własną publicznością z Burnley.

Tymczasem na przedmeczowej konferencji prasowej z ust Rubena Amorima padły szokujące słowa. Szkoleniowiec Manchesteru United zdradził, że momentami ma dość pracy na Old Trafford. Portugalczyk zaznacza też, że jednak czasami wiąże długą przyszłość z Czerwonymi Diabłami.

– Jeśli jesteś w takiej sytuacji, jeśli tak się zachowujesz, to musisz rozumieć, że czasami będą się przytrafiać dobre rzeczy, ale również zdarzać te złe. Czasami chcę rzucić pracę, a czasami chcę tutaj zostać przez 20 lat – powiedział Ruben Amorim, cytowany przez serwis „DevilPage”.

Ruben Amorim pracuje w Manchesterze United od listopada zeszłego roku. Dotychczas portugalski trener poprowadził Czerwone Diabły w 45. meczach. Bilans szkoleniowca nie jest godny pochwały. Zespół pod jego wodzą sięgnął jedynie po 17 zwycięstw, zaliczył dziewięć remisów i poniósł aż 19 porażek.