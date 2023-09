Wciąż nie wiadomo, kiedy Jakub Moder wróci do gry, ale wydaje się, że pomocnikowi do powrotu jest już bliżej niż dalej. - Czekam na niego. Potrzebujemy jeszcze jednego pomocnika - powiedział trener Brighton & Hove Albion Roberto De Zerbi cytowany przez dziennikarza Andy'ego Naylora.

Źródło: Andy Naylor / The Athletic

Źródło: Andy Naylor / The Athletic

IMAGO / Phil Duncan Na zdjęciu: Jakub Moder

Jakub Moder został zgłoszony przez Brighton & Hove Albion do rozgrywek Premier League

Przypomnijmy, że 24-latek w kwietniu 2022 roku zerwał więzadło krzyżowe w kolanie

Trener Roberto De Zerbi czeka na powrót pomocnika do kadry meczowej Mew

Roberto De Zerbi czeka na powrót Jakuba Modera

Jakub Moder w kwietniu 2022 roku zerwał więzadło krzyżowe w kolanie, przez co opuścił mistrzostwa świata w Katarze. Absencja 24-letniego pomocnika niestety trwa dłużej, niż przewidywano, ale wydaje się, że były piłkarz Lecha Poznań jest coraz bliżej powrotu do gry.

Brighton & Hove Albion zdecydowało się bowiem na umieszczenie Polaka w kadrze na rozgrywki Premier League. – Czekam na niego. Potrzebujemy jeszcze jednego pomocnika – krótko odpowiedział Roberto De Zerbi na pytanie dotyczące sytuacji Jakuba Modera.

Dwudziestokrotny reprezentant Biało-Czerwonych w ostatnim czasie trenował już z piłką na murawie, co jest dobrym znakiem w kontekście jego powrotu do kadry meczowej klubu z The Amex. Szczegółów dotyczących m.in. konkretnej daty ciągle jednak nie znamy.