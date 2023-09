fot. Imago/Icon Sportswire Na zdjęciu: Erik ten Hag

Harry Maguire mierzy się z olbrzymią krytyką

Matka piłkarza Manchesteru United udzieliła głośnego komentarza w sprawie ataków na jego syna

Teraz defensora broni Erik ten Hag, zapewniając, że nie zasłużył na takie traktowanie

Jedność w szeregach Czerwonych Diabłów

Harry Maguire łączony był tego lata ze zmianą otoczenia. Finalnie postanowił zostać w Manchesterze United, gdzie już w poprzednim sezonie stracił miejsce w wyjściowej jedenastce. To następstwo błędów, jakie popełniał przez kilka lat gry na Old Trafford.

Choć w ekipie Czerwonych Diabłów grał niewiele, wciąż był podstawowym stoperem reprezentacji Anglii. W trakcie wrześniowego zgrupowania dopuścił się kolejnych pomyłek, którego tylko zaogniły nienawiść kibiców. Na skutek kolejnych wyzwisk nie wytrzymała matka piłkarza, która udzieliła publicznego komentarza. Teraz w obronie swojego podopiecznego stanął także Erik ten Hag.

– Mówiłem już wielokrotnie, że to brak szacunku. Harry na to nie zasługuje. To wspaniały piłkarz, który notuje dobre występy. To szalone, ale tak to już działa. Harry musi to zablokować poprzez swoją postawę na boisku – powiedział holenderski menedżer.

Zobacz również: Królewski dla Goal.pl: pierwszy raz Wisła próbuje być klubem myślącym