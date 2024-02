Powstanie wielki dokument o Kloppie w Liverpoolu

IMAGO / Colorsport Na zdjęciu: Jurgen Klopp

Klopp opuści po sezonie Liverpool

Ostatnie poczynania Niemca chce nakręcić Disney+

Liverpool walczy nadal o cztery trofea

Liverpool chce pokazać ostatnie miesiące Kloppa

Jurgen Klopp ogłosił że latem ustąpi ze swojej roli, opuszczając Liverpool po ośmiu udanych sezonach Niedługo potem klub z Merseyside ujawnił, że planuje przygotować telewizyjny dokument szczegółowo opisujący ostatnie miesiące Niemca na Anfield. Daily Mail twierdzi, że Disney+ prowadzi zaawansowane rozmowy w celu zabezpieczenia praw do tego dzieła. Wcześniej pomysł też rozważali Amazon i Netflix, jednak ostatecznie się wycofali.

By nabyć prawa do kręcenia dokumentu Disney+ ma zapłacić 10 milionów funtów. Jeśli wszystko się uda, kamery będą uważnie śledzić poczynania Kloppa i jego drużyny od początku marca do samego końca sezonu.

Sam materiał może być niezwykle ciekawy, ponieważ The Reds walczą nadal na czterech frontach. Liverpool jest liderem tabeli angielskiej Premier League. Gra też w Pucharze Ligi, FA Cup i Europa League.