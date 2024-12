Postecoglou na wylocie. Tottenham wybrał następcę

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ange Postecoglou

Tottenham wybrał następcę Postecoglou, McKenna faworytem

Tottenham nieudanie rozpoczął ostatni miesiąc bieżącego roku kalendarzowego. Koguty rozegrały w grudniu już trzy spotkania w Premier League, lecz ani jednego nie byli w stanie wygrać. Po porażce w środku tygodnia z Bournemouth (0:1) w niedzielę ponownie musieli uznać wyższość rywala, przegrywając z Chelsea (3:4). Obecnie w tabeli ligowej zajmują dopiero 11. miejsce z dorobkiem 20 punktów.

Ze względu na słabe wyniki pod znakiem zapytania stoi przyszłość Ange Postecoglou. Australijczyk jeśli nie zdoła poprawić wyników Tottenhamu, może zostać zwolniony jeszcze w trakcie aktualnego sezonu. Gdyby tak się stało zarząd Spurs wybrał już ewentualnego następcę.

Jak informuje portal Footballtransfers.com kierownictwo Tottenhamu jest przygotowane na ewentualną zmianę menadżera. W miejsce 59-latka może zostać zatrudniony obecny menadżer Ipswich Town – Kieran McKenna. Irlandczyk w beniaminku Premier League pracuje od grudnia 2021 roku. Z zespołem The Tractor Boys w poprzednim sezonie zajął 2. miejsce w rozgrywkach Championship.

McKenna wcześniej związany był głównie z Manchesterem United. Na Old Trafford rozpoczynał od pracy skauta oraz trenera drużyn młodzieżowych. Później pełnił rolę asystenta m.in. w sztabie Ole Gunnara Solskjaera. Gdyby informacje o zatrudnieniu w Tottenhamie okazały się prawdziwe, byłby to dla niego powrót do Kogutów. Wcześniej był związany z klubem jako trener drużyny do lat 18 oraz w latach 2004-2009 był zawodnikiem londyńczyków.