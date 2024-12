Guardiola skreślił czterech zawodników. Gwiazda Man City na wylocie

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Grealish, Walker, McAtee i Nunes bez przyszłości w Man City

Manchester City nie ma ostatnio dobrej passy. Fatalne wyniki zespołu, czyli tylko jedno zwycięstwo w ostatnich dziewięciu meczach zmusiły Pepa Guardiolę to poważnych rozważań ws. kształtu kadry pierwszego zespołu. Niewykluczone, że w przyszłości na Etihad Stadium zajdą duże zmiany. Najnowsze doniesienia sugerują, że aktualnego mistrza kraju opuścić może aż czterech zawodników.

Szczegółowe informacje w tej sprawie przekazał Dani Serrano z portalu El Nacional. Według niego Pep Guardiola umieścił czterech piłkarzy na liście transferowej. Wśród nich znaleźli się: Jack Grealish, Kyle Walker, Matheus Nunes i James McAtee. Główną przyczyną takiej decyzji ma być fakt, że cała czwórka zawiodła Hiszpana najbardziej w ostatnich tygodniach.

Pierwszym zawodnikiem do odstrzału przez Guardiolę ma być były gracz Wolves – Matheus Nunes. Portugalczyk został określony przez dziennikarza jako niewypał transferowy. Z kolei sprzedaż Grealisha ma na celu wykorzystanie okazji, póki jego wartość rynkowa nie uległa zbyt dużej zmianie. James McAtee to piłkarz, który nie zdołał przekonać do siebie hiszpańskiego trenera, zaś Walker budzi zainteresowanie ze strony Sheffield United. W klubie panuje przekonanie, że obrońca ze względu na wiek nie prezentuje już odpowiedniego poziomu.

The Citiziens w sobotę w ramach 15. kolejki Premier League zremisowali z Crystal Palace (2:2). Tym samym Manchester City ponownie zgubił punkty, po tym jak w środku tygodnia przerwał passę siedmiu meczów bez zwycięstwa. Obecnie podopieczni Pepa Guardioli zajmują 4. miejsce w tabeli z dorobkiem 27 punktów.