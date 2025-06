Diego Simeone postawi na swoim. Atletico finalizuje hit transferowy

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Cristian Romero coraz bliżej Atletico Madryt

Atletico Madryt odpadło z Klubowych Mistrzostw Świata na etapie fazy grupowej, co oznacza, że stołeczny klub może już skupić się na przygotowaniach do przyszłej kampanii. Włodarze z Estadio Metrpolitano zapowiadają sporą aktywność na rynku transferowym – wykupili dotychczas wypożyczonych Clementa Lengleta oraz Juana Musso, a o krok od przeprowadzki do zespołu Los Rojiblancos są Johnny Cardoso, Matteo Ruggeri i Alex Baena.

Wszystko wskazuje na to, iż szeregi drużyny Los Colchoneros zasili również Cristian Romero, którego sprowadzenie Diego Simeone traktuje jako priorytet. Jak dowiedział się Fernando Czyz ze stacji telewizyjnej „DSports”, Atletico Madryt oraz Tottenham Hotspur są coraz bliżej osiągnięcia porozumienia w sprawie transferu 27-letniego stopera. Hiszpanie mają zapłacić za środkowego obrońcę 65 mln euro (w tym 10 mln euro w formie bonusów).

44-krotny reprezentant Argentyny z powodzeniem występuje w barwach ekipy Kogutów od sierpnia 2021 roku, kiedy przeprowadził się na Tottenham Hotspur Stadium za 52 miliony euro z Atalanty Bergamo. Dotychczasowy bilans środkowego obrońcy w londyńskim zespole to 124 mecze, 7 goli oraz 3 asysty. Kontrakt mistrza świata z angielskim gigantem obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Według fachowego serwisu „Transfermarkt” wartość rynkowa piłkarza jest szacowana na 65 mln euro, co pokrywa się z wyżej podaną kwotą.