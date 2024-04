News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Posada Mauricio Pochettino wisi na włosku

Chelsea rozgląda się za potencjalnymi następcami Argentyńczyka

Wśród kandydatów znajduje się Eddie Howe

Eddie Howe kandydatem do zastąpienia Pochettino w Chelsea

Chelsea po kolejnym rozczarowującym sezonie, w którym prawdopodobnie nie wywalczy bezpośredniego awansu do europejskich pucharów przez rozgrywki ligowe, rozważa zmianę na stanowisku trenera. Choć The Blues nie podjęli jeszcze ostatecznej decyzji, to w mediach co jakiś czas pojawiają się nowi kandydaci do zastąpienia Mauricio Pochettino.

Dziennikarz Simon Phillips sugeruje, że jeśli The Blues zdecydują się na rozstanie z Argentyńczykiem, to rolę pierwszego trenera mogą powierzyć obecnemu opiekunowi Newcastle. Eddie Howe przez ostatnie lata wykonał świetną pracę na St. James Park, przez co trafił na radar wielu topowych klubów.

Eddie Howe nie jest jedynym szkoleniowcem, któremu przygląda się Chelsea. The Blues obserwują również takich menadżerów jak Roberto De Zerbi, Arne Slot czy Xavi. Drużyna z Londynu, póki co wciąż walczy o jak najlepszy finisz na koniec sezonu. Podopieczni Mauricio Pochettino zajmują aktualnie 9. miejsce w Premier League. Przed nimi jeszcze szansa na triumf w Pucharze Anglii, bowiem w półfinale zmierzą się z Manchesterem City.