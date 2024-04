Jose Mourinho w rozmowie z The Telegraph skomentował obecną sytuację Manchesteru United. Portugalczyk wprost przyznał, że w klubie nadal są zawodnicy, których on nie chciał pięć czy sześć lat temu.

Źródło: The Telegraph

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: José Mourinho

Mourinho nie jest zaskoczony obecną formą Manchesteru United

Jose Mourinho kilka tygodni temu stracił pracę w AS Romie i obecnie pozostaje bez pracy. Mimo sukcesów na arenie międzynarodowej w poprzednich latach, obecna kampania w wykonaniu Giallorossich pod jego wodzą była bardzo przeciętna, dlatego władze klubu zdecydowały się na roszady.

Tymczasem, Portugalczyk znalazł chwilę czasu, by w rozmowie z The Telegraph omówić sytuację Manchesteru United. Czerwone Diabły są mocno krytykowane. Atmosfery nie polepszył także niedzielny mecz z Coventry w półfinale Pucharu Anglii. Podopieczni Erika ten Haga zdołali wyeliminować ekipę z Championship dopiero po serii rzutów karnych, wcześniej trwoniąc aż trzybramkową przewagę.

Mourinho prowadził United od lipca 2016 roku do grudnia 2018 roku. Łącznie na ławce trenerskiej zasiadł w 144 spotkaniach zdobywając średnio 1,97 punkt na mecz. Z Manchesterem United sięgnął po Ligę Europy, Puchar Ligi Angielskiej i Superpuchar Anglii. Jednak nie był to skład, który mógł rywalizować o najwyższe cele w Europie. Wygląda na to, że zdaniem Portugalczyka w klubie niewiele się zmieniło.

Mourinho czeka na nowe wyzwania

– W Manchesterze United wciąż jest kilku zawodników, których nie chciałem pięć czy sześć lat temu. Myślę, że reprezentują trochę to, co moim zdaniem nie jest najlepszym profilem zawodowym dla tak wielkiego klubu – przyznał Mourinho.

Mourinho powiedział też, że chętnie wróci do pracy w roli trenera i czeka na nowe wyzwania. – Mam 61 lat i nie chce się zatrzymywać. Zamierzać pracować przynajmniej do 65 roku życia – stwierdził Portugalczyk.

