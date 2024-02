Manchester United ma przejść latem rewolucję kadrową. Sir Jim Ratcliffe oraz jego współpracownicy bacznie przygotowują się do okna transferowego. Zdaniem portalu The Telegraph w klubie wyznaczono trzy konkretne pozycje, które należy wzmocnić.

Manchester United w letnim oknie transferowym po raz pierwszy będzie zarządzany przez Sir Jima Ratcliffe’a oraz jego współpracowników. Nowi współwłaściciele Czerwonych Diabłów mają już plan na najbliższy okres transferowy.

Jak przekazał portal The Telegraph, w klubie chcą wzmocnić trzy pozycję. Na Old Trafford trafić ma nowy środkowy obrońca, prawy obrońca oraz napastnik. Istnieje również możliwość transferu środkowego pomocnika, ale tylko w przypadku, jeśli latem z Manchesteru United odejdzie Casemiro.

Jeśli chodzi o formację defensywną, to The Telegraph nie podał konkretnych nazwisk, aczkolwiek można przypuszczać, o jakiego piłkarza chodzi. Z klubem od dłuższego czasu łączony jest Jeremie Frimpong z Bayeru Leverkusen. Natomiast w przypadku środkowego obrońcy wiadomo jedynie tyle, że ma to być gracz prawonożny, który zastąpi w zespole Varane’a oraz Evansa.

Z kolei sprowadzenie nowego napastnika wiąże się z tym, że latem z Old Trafford pożegna się Anthony Martial. Wobec czego potrzeba zmiennika dla Rasmusa Hojlunda.