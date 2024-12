DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Kibice Legii Warszawa

Legia pamięta o swoich legendach, sektorówka przed meczem LKE

Legia Warszawa mierzy się dzisiaj w meczu 5. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji Europy z zespołem Lugano. Do tej pory stołeczny zespół doskonale radził sobie w europejskich pucharach i wiele wskazuje na to, że także dzisiaj korzystnym wynikiem powinno zakończyć się to ostatnie domowe spotkanie w tym roku.

Mecz z Lugano jest jednak także okazją do uczczenia pamięci zmarłego nieco ponad tydzień temu Lucjana Brychczego. Pierwszy raz od odejścia legendarnego piłkarza, trenera oraz zasłużonego dla całej społeczności Legii i futbolu w naszym kraju człowieka, mecz Legii odbywa się przy Łazienkowskiej. Dlatego też kibice Legii zdecydowali się w szczególny sposób uhonorować legendę swojego klubu.

Na “Żylecie” tuż przed rozpoczęciem meczu pojawiła się ogromna sektorówka z podobizną Lucjana Brychczego. Obok znalazło się hasło “Żegnaj legendo 1934-2024). Również władze klubu upamiętniły byłego napastnika, bowiem na ławce rezerwowych Legii – w miejscu, gdzie zawsze siedział Lucjan Brychczy – ustawiono pamiątkową fotografię.

