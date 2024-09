Manchester United wyznaczył główny cel. Wtedy ma zdobyć mistrzostwo! Źródło: The Athletic Sebastian Janus Manchester United marzy o powrocie na szczyt. Władze klubu przedstawiły pracownikom konkretny plan i wyznaczyły datę, do kiedy drużyna ma zdobyć mistrzostwo kraju.

fot. Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Old Trafford