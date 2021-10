Manchester United według najnowszych doniesień Sky Sport Italia nawiązał kontakt z Antonio Conte. Włoski trener od momentu, gdy rozstał się z Interem Mediolan pozostaje bez pracy.

Manchester United wygląda na to, że poważnie rozważa zmianę trenera jeszcze przed starciem z Tottenhamem Hotspur

Ekipa z Old Trafford pozostaje w lidze angielskiej bez wygranej od czterech spotkań

Sky Sport Italia podaje, że władze Czerwonych Diabłów skontaktowali się już z Antonio Conte

Posada Solskjaera wisi na włosku

Manchester United ma za sobą trudny czas w Premier League. Czerwone Diabły pod wodzą Ole Gunnara Solskjaera nie wygrały w lidze od czterech meczów, notując w nich trzy porażki i remis. W ostatnim czasie panaceum na ekipę z Old Trafford znalazły takie drużyny jak Leicester City i Liverpool. Ekipa Brendana Rodgersa wygrała z Man Utd 4:2, a The Reds zabawili się z aktualnymi wicemistrzami Anglii, wygrywając 5:0.

Przede wszystkim porażką z Liverpoolem wpłynęła na to, że sternicy teamu z czerwonej części Manchesteru zaczęli rozważać zwolnienie aktualnego menedżera. The Guardian podawał, że jednym z głównych kandydatów do zastąpienia Solskjaera jest Conte. Tymczasem Sky Sport Italia ujawniło, że wladze angielskiego klubu nawiązały już pierwszy kontrakt z utytułowanym szkoleniowcem.

Conte ma już doświadczenie z pracy w Premier League. Włoch wygrał nawet mistrzostwo Anglii w sezonie 2016/2017, prowadząc wówczas Chelsea. W poprzedniej kampanii zdolny trener poprowadził natomiast Inter Mediolan do mistrzostwa Serie A. A kampanię wcześniej przyczynił się do tego, że Nerazzurri zagrali w finale Ligi Europy, gdzie ostatecznie przegrali z Sevillą FC 2:3.

Man Utd aktualnie plasuje się w tabeli ligowej na siódmej pozycji z dorobkiem 14 punktów na koncie. W najbliższy weekend team z Old Trafford na wyjeździe zagra z Tottenhamem Hotspur.

