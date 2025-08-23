Rodri oczami Guardioli. Hiszpański trener mówił wprost

Josep Guardiola pozwolił sobie na wypowiedź na temat Rodriego. Z jednej strony zaznaczył, że to najlepszy piłkarz świata, ale też wskazał, czego konkretnie od niego oczekuje.

Josep Guardiola o swoim liderze. „Chcę tylko jednego”

Josep Guardiola w trakcie jednego ze spotkań z mediami odniósł się do sytuacji Rodriego. Jednocześnie poruszony został wątek jego powrotu do gry. Hiszpan doznał kontuzji w trakcie Klubowych Mistrzostw Świata. Trener Manchesteru City udzielił jednoznacznej odpowiedzi, wskazując wprost, jakie ma oczekiwania.

– Chcę tylko stabilizacji od Rodriego, nic więcej. Nie mam wątpliwości co do jego potencjału i jakości – tak czy inaczej, w tej chwili jest najlepszym piłkarzem na świecie. Wkrótce ktoś inny zostanie wybrany, ale teraz to właśnie Rodri jest najlepszy. Jeśli będzie systematyczność, czyli: treningi, mecze, minuty na boisku, wszystko będzie dobrze – powiedział Guardiola, cytowany przez profil City Xtra na platformie X.

Hiszpański pomocnik otrzymał prestiżową nagrodę Złotej Piłki w 2024 roku. Sam zawodnik zdaje sobie jednak sprawę, że nie sięgnie po nią drugi raz z rzędu, bo tym razem nie znalazł się w gronie kandydatów do wygrania plebiscytu.

57-krotny reprezentant Hiszpanii ma kontrakt z Manchesterem City ważny do końca czerwca 2027 roku. Do angielskiej ekipy trafił w lipcu 2019 roku z Atlético Madryt za 70 milionów euro. Obecnie jego wartość rynkowa wynosi 110 milionów euro.

Manchester City przed przerwą reprezentacyjną ma do rozegrania jeszcze jedno spotkanie – w niedzielę 31 sierpnia zmierzy się na wyjeździe z Brighton. Z kolei w czwartej kolejce The Citizens czekają derby z Manchesterem United.

