Luka Modric i Nacho Fernández

Real. Modrić czeka na spotkanie z Perezem

Real Madryt w sobotę 11 maja rozbił Granadę. Królewscy wygrali aż 4:0 i oficjalnie mogli cieszyć się z mistrzostwa Hiszpanii. Dzisiaj podopieczni Carlo Ancelottiego świętują swój sukces. W trakcie celebracji na ulicach stolicy kraju niektórzy z piłkarzy mieli okazję rozmawiać nie tylko z mediami klubowymi, ale także z dziennikarzami.

– To coś wielkiego, za każdym razem. Byliśmy tu wiele razy, ale zawsze cieszymy się tak samo. Jest to dla nas coś wyjątkowego. Chcę podziękować kibicom za wsparcie. Teraz wspólnie możemy cieszyć się triumfu w lidze, a to wcale nie było łatwe. Mieliśmy problemy, ale znowu pokazaliśmy jedność, charakter, jakość i wiarę we własne umiejętności – stwierdził Luka Modrić.

Oczywiście te słowa doświadczonego Chorwata nie wzbudzają właściwie żadnych emocji. Wszystkich o wiele bardziej interesuje jego przyszłość. Słowa 38-latka przytoczył Matteo Moretto. – Czy będę kontynuował karierę w Realu? W tej chwili nic nie mogę powiedzieć, zobaczymy, co się wydarzy – stwierdził Modrić.

Moretto przekazał, że o tym, czy Modrić i Toni Kroos pozostaną w Madrycie, zadecyduje zbliżające się spotkanie z Florentino Perezem. Wydaje się, że jeszcze przed finałem Ligi Mistrzó, a więc przed 1 czerwca, otrzymamy wieści dotyczące przyszłości tej dwójki.

