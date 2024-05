Bologna jest już o krok zapewnienia sobie awansu do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Fani Rossoblu nie czekając na ostateczne rozstrzygnięcie w Serie A już świętują wielki sukces swojego zespołu.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Fani Bologni świętuje sukces swojej drużyny

Bologna jedną nogą już w Lidze Mistrzów

Tysiące fanów Bologni zebrało się na terenie ośrodka treningowego Casteldebole późno wieczorem w sobotę, aby powitać piłkarzy Rossoblu po ich zwycięskim meczu z Napoli. Zespół z regionu Emilia-Romania wygrał 2:0 na stadionie Diego Armando Maradona, dzięki bramkom zdobytym przez Dana Ndoye i Stefana Poscha, natomiast Federico Ravaglia obronił rzut karny Matteo Politano.

Klub już wcześniej zapewnił sobie kwalifikację do rozgrywek europejskich po ponad 20 latach przerwy, ale teraz stoi na progu awansu do Ligi Mistrzów. Jeśli Roma nie pokona Atalanty w bezpośrednim starciu w Bergamo w niedzielny wieczór, drużyna Thiago Motty zapewni sobie miejsce w pierwszej piątce. Nawet, jeśli Giallorossi wygrają z La Deą to przewaga Bologni i tak jest dość spora. Rossoblu utrzymując dobrą formę w ostatnich meczach sezonu zapewnią sobie udział w Champions League.

W sobotni wieczór w ośrodku treningowym Bologni wielotysięczna grupa fanów dziękowała piłkarzom za znakomity sezon. Były chóralne śpiewy i fajerwerki, a wideo z tych wydarzeń pojawiło się w mediach społecznościowych telewizji DAZN.

Bologni pozostały dwa mecze do zakończenia sezonu Serie A. Najpierw 20 maja zmierzą się z Juventusem, a tydzień później ostatni mecz tej kampanii rozegrają przeciwko Genoi.

