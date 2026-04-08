Liverpool ma pierwszeństwo do transferu. Musi wyłożyć 80 mln euro

Jak przekazał Florian Plettenberg ze Sky Sports Germany, Liverpool może odkupić Jarella Quansaha z Bayeru Leverkusen za 80 mln euro. Specjalna klauzula w kontrakcie wychowanka The Reds wygasa jednak wraz z końcem maja.

Imponująca forma Quansaha w Bundeslidze

Jarell Quansah przeniósł się do ekipy Aptekarzy zeszłego lata za 35 milionów funtów, po sezonie, w którym Liverpool sięgnął po mistrzostwo Anglii. 23-letni obrońca, który w barwach The Reds przegrywał rywalizację z Virgilem van Dijkiem i Ibrahimą Konate, w Niemczech stał się kluczową postacią zespołu.

Reprezentant Anglii rozegrał w tym sezonie już 38 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił trzy gole. Jego doskonała dyspozycja sprawiła, że media zaczęły spekulować o szybkim powrocie defensora do macierzystego klubu.

Liverpool zagwarantował sobie możliwość odkupu zawodnika w 2027 roku, ale najnowsze doniesienia wskazują na istnienie zapisu pozwalającego na wcześniejszy transfer. Plettenberg przekazał na platformie X, że klub z Merseyside ma czas do końca maja na aktywowanie klauzuli wynoszącej 80 milionów euro. Na ten moment jednak nic nie wskazuje na to, by transakcja doszła do skutku, a Bayer Leverkusen nie otrzymał żadnych sygnałów ani od Liverpoolu, ani od samego piłkarza o chęci zmiany otoczenia.

Inne priorytety transferowe na Anfield

Wiele wskazuje na to, że Quansah spędzi w Bundeslidze przynajmniej jeszcze jeden sezon. Obecnie głównym celem władz Liverpoolu jest przedłużenie kontraktu z Ibrahimą Konate, którego obecna umowa wygasa w czerwcu. Klub zabezpieczył już także przyszłość formacji obronnej innymi ruchami transferowymi. Do zespołu ma definitywnie dołączyć 20-letni Jeremy Jacquet z Rennes za kwotę sięgającą 60 milionów funtów, a po ciężkiej kontuzji więzadeł krzyżowych do gry ma wrócić sprowadzony wcześniej Giovani Leoni.