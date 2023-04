Frank Lampard wrócił na ławkę trenerską Chelsea, jednak jego drugi debiut na tym stanowisku nie był udany. The Blues przegrali bowiem 0:1 z The Wolves w spotkaniu 30. kolejki Premier League. 44-latek skomentował sobotnie zawody na konferencji prasowej.

PressFocus Na zdjęciu: Frank Lampard

Chelsea jest pogrążona w coraz większym kryzysie

Zwolnienie Grahama Pottera i zatrudnienie Franka Lamparda nie pomogło

The Blues ponieśli bowiem kolejną bolesną porażkę

“Żeby wygrać mecz w Premier League, musisz być bardziej agresywny”

Chelsea przegrała 0:1 z Wolverhampton Wanderers w wyjazdowym spotkaniu 30. kolejki Premier League. Kryzys The Blues trwa, a zmiana na ławce trenerskiej nie przyniosła oczekiwanego rezultatu. Frank Lampard uważa, że nowi piłkarze klubu ze Stamford Bridge potrzebują czasu na zadomowienie się w londyńskim zespole.

– Zimą dokonano wielu transferów, przyszli nowi zawodnicy, dlatego musimy dać im czas na aklimatyzację. Muszą zrozumieć, co oznacza gra dla Chelsea, muszą wiedzieć, co oznacza noszenie tej koszulki, kibice na to reagują. Gwarantuję, że w okresie, jaki tu spędzę, będę pracował nad ich rozwojem – powiedział Frank Lampard.

– Było wiele zmian i to nie jest wymówka, ale pewne rzeczy muszą się poprawić i myślę, że ten występ to podsumował. Trzeba przyzwyczaić się do wygrywania i zrobić z tego nawyk. Żeby wygrać mecz w Premier League, musisz być bardziej agresywny, szybszy i rozstrzygać pojedynki na swoją korzyść – dodał nowy-stary szkoleniowiec The Blues.