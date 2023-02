Źródło: The Telegraph

PressFocus Na zdjęciu: N'Golo Kante

N’Golo Kante, który niemal cały dotychczasowy sezon pauzował z powodu kontuzji, wreszcie wraca do treningów z drużyną. Co więcej, mistrz świata z 2018 roku jest bliski przedłużenia wygasającej umowy z Chelsea.

N’Golo Kante wkrótce będzie do dyspozycji Pottera

Pomocnik wrócił już do treningów z całym zespołem

Co ważne, rozmowy ws. nowego kontraktu 31-latka są pozytywne

N’Golo Kante ma zostać na dłużej w Londynie

N’Golo Kante w ostatnich miesiącach był łączony z transferem do takich klubów jak Barcelona, PSG czy Juventus. Wszystko jednak wskazuje na to, że defensywny pomocnik wkrótce przedłuży umowę z Chelsea i pozostanie na dłużej w Londynie. Trwają negocjacje pomiędzy stronami w tym temacie i według “The Telegraph”, rozmowy są określane jako “bardzo pozytywne”.

53-krotny reprezentant Trójkolorowych ma ważny kontrakt z The Blues tylko do 30 czerwca 2023 roku, a więc do końca obecnego sezonu. Francuz zadomowił się w stolicy Anglii i jego celem numer jeden było pozostanie na Stamford Bridge, jednak przez dłuższy czas nie mógł dogadać się z włodarzami Chelsea w sprawie warunków finansowych. Obie strony wreszcie znalazły konsensus.

Defensywny pomocnik nie zadebiutował jeszcze pod wodzą nowego szkoleniowca Niebieskich – Grahama Pottera – ale wkrótce ma wrócić na boisko. 31-latek pauzował z powodu kontuzji uda, ponieważ był zmuszony przejść operację. Ex-piłkarz Leicester City trenuje już z całym zespołem i lada moment powinien pojawić się na murawach Premier League.

N’Golo Kante na początku tej kampanii zdołał rozegrać tylko dwa mecze. Portal “Transfermarkt” wycenia mistrza świata z 2018 roku na 30 milionów euro.

