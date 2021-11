Jorginho wyjaśnił, dlaczego powinien dostać Złotą Piłkę

PressFocus Na zdjęciu: Jorginho

Jorginho jest jednym z finalistów tegorocznej Złotej Piłki

Włoch pod względem nagród zespołowych zdeklasował konkurencję

Gracz Chelsea wyjawił, dlaczego powinien sięgnąć po nagrodę

Jorginho: dlatego dobrze, gdybym sięgnął po Złotą Piłkę

Za nieco ponad dwa tygodnie poznamy laureata Złotej Piłki za rok 2021. Według przecieków wydaje się, że ostateczna rozgrywka rozstrzygnie się pomiędzy Lionelem Messim a Robertem Lewandowskim. Obaj zawodnicy mają za sobą bardzo dobry – przynajmniej pod względem indywidualnym – okres.

Jest też jeden zawodnik, który był kluczową postacią triumfów drużynowych. Jorginho w kończącym się roku wygrał z Chelsea Ligę Mistrzów, zaś z reprezentacją Włoch Euro 2021. Przez pewien czas wydawało się wręcz, że jest faworytem do najważniejszej nagrody indywidualnej. 29-latek w rozmowie z Globo Esporte wypowiedział się na temat swoich szans.

– Nie mam zbyt wielkich oczekiwań. Byłbym jednak hipokrytą mówiąc, że o tym nie myślę. Jeśli się to wydarzy, to świetnie, a jeżeli nie, nie będę narzekał. Mocno stąpam po ziemi i skupiam się na czymś innym. Sięgnąłem już po nagrodę gracza roku od UEFA – powiedział Jorginho. – To nie ja powinienem o tym mówić, ale gdybym wygrał Złotą Piłkę, byłoby to zachętą dla innych graczy. Pokazałoby to, że nie tylko gole są brane pod uwagę – dodał Włoch.

Następnie wypowiedział się na temat kwestii reprezentacyjnych.

– Reprezentacja Brazylii próbowała mnie przekonać, ale ostatecznie wybrałem Włochy. Inaczej byłbym niewdzięcznikiem – powiedział zawodnik urodzony w Brazylii. – Miło byłoby wygrać mistrzostwo świata. Nie można nie doceniać mistrzostwa Europy czy Ligi Mistrzów, ale mundial jest ponad każdym trofeum. Nie będziemy faworytami w Katarze, ale nie możemy być pomijani, bo wygraliśmy Euro – stwierdził przytomnie pomocnik.

W obecnym sezonie Jorginho pozostaje kluczową postacią dla Chelsea Thomasa Tuchela. W piętnastu spotkaniach zanotował trzy gole i asystę.

Włochy Szwajcaria 1.65 3.85 6.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10. listopada 2021 17:05 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin

Zobacz również: Reece James przeżywa najlepszy okres w karierze.