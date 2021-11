Na zdjęciu: Reece James

Reece James w ośmiu meczach Premier League zdobył cztery bramki i zaliczył cztery asysty

Do tej pory jego rekord trafień w jednych rozgrywkach wynosił trzy bramki

Prawy obrońca Chelsea FC przeżywa najlepszy okres w swojej dotychczasowej karierze

Triumf w Lidze Mistrzów i ławka na EURO 2020

Reece James niedawno boleśnie na własnej skórze przekonał się, jak zmienny jest los piłkarza. W maju pomógł Chelsea FC wygrać po drugi w historii Ligę Mistrzów. W lipcu wraz z reprezentacją Anglii został wicemistrzem Europy. Jego wkład w sukces Synów Albionu był jednak nieznaczny, bo w drodze do finału na Wembley rozegrał tylko jeden mecz (ze Szkocją).

Obecnie jednak James zalicza się do najlepszych angielskich piłkarzy, o czym świadczy zarówno liczba goli (4), jak i asyst w (4). W klasyfikacji kanadyjskiej Premier League, gracza Chelsea wyprzedzają tylko Mohammed Salah (10 goli i 6 asyst), Michail Antonio (6 goli i 3 asysty) oraz Jamie Vardy (7 goli i 1 asysta).

Metamorfoza dzięki Tuchelowi

James świetnie prezentował się przede wszystkim w październiku. Najpierw wpisał się na listę strzelców w rywalizacji z Norwich FC (7:0), zaś parę dni potem dwoma trafieniami, przyczynił się walnie do zwycięstwa z Newcastle United (3:0). – To z pewnością jedne z najlepszych moich dotychczasowych występów – przyznał w rozmowie z BBC.com. – To wszystko jednak zasługa tego, że gramy dobrze i stwarzamy sobie mnóstwo okazji. Takie okoliczności pomagają budować pewność siebie.

W metamorfozie Jamesa dużą rolę odegrał menedżer Chelsea, Thomas Tuchel. – Gramy zupełnie inaczej niż na początku roku. Wszyscy mamy atakować bez przerwy i myślę, że taki styl gry jest efektem naszych dobrych wyników – dodał.

Przeczytaj również: Reece James padł ofiarą rabunku