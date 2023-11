Jakub Moder wrócił do gry w Premier League podczas spotkania Brighton z Nottingham Forest. Polak wystąpił w końcówce meczu i pomógł Mewom w dowiezieniu korzystnego wyniku.

IMAGO / Jez Tighe Na zdjęciu: Jakub Moder

Jakub Moder wrócił do gry w Premier League

Polak rozegrał końcówkę meczu Brighton – Nottingham Forest

W rozmowie z Viaplay skomentował swój powrót

Jakub Moder skomentował swój powrót do gry w Premier League

Jakub Moder bardzo długo walczył o powrót do zdrowia. Polak zerwał więzadła krzyżowe, przez co musiał przejść kompleksową rehabilitację przed powrotem na boisko. Pierwsze pozytywne wieści w jego sprawie pojawiły się na przełomie września i października tego roku. Następnie pomocnik wystąpił w kilku meczach rezerw Brighton, a teraz wrócił do gry w meczu Premier League. Trzeba przyznać, że Roberto De Zerbi dał mu szansę w trudnym momencie, bo przy grze w osłabieniu i prowadzeniu 3:2.

Po wygranym 3:2 spotkaniu Brighton z Nottingham Forest porozmawiał z Viaplay. Słów Jakuba Modera na gorąco po powrocie można posłuchać na poniższym wideo.

Czytaj dalej: Moder wrócił do gry w Premier League! Szansa w arcytrudnym momencie [WIDEO]