Harry Kane prezentuje dobrą formę, co udowodnił w ostatnim pojedynku w ramach kwalifikacji do Ligi Konferencji. Według Football London, tym razem Nuno Espirito Sano postawi na usługi 28-latka od początku rywalizacji przeciwko Watfrod.

Harry Kane dostanie szansę gry od początku przeciwko Watford

Napastnik próbował zmienić klub, ale właściciele Spurs na to nie pozwolili

Reprezentant Anglii kilka dni temu ustrzelił pierwszy dublet w nowym sezonie

Harry Kane wraca do gry w Premier League

Harry Kane dostał już kilka chwil w Premier League podczas kampanii 2021/22. Wszystko działo się przeciwko Wolves, kiedy 28-latek pojawił się na murawie pod koniec spotkania. Nuno Espirito Santo przez większość czasu robił dobrą minę do złej gry, ale wydaje się, że nowy trener Spurs ostudził ostatnie emocje związane zainteresowaniem usług jego kapitana przez Manchester City.

Daniel Levy nie zważał na wielkie pieniądze oferowane przez Obywateli. W pewnym momencie sam zawodnik zaczął naciskać na transfer i opóźnił swój powrót z wakacji. Fanom Tottenhamu nie przypadło to do gustu, przez co napastnik musiał się tłumaczyć przed całym piłkarskim otoczeniem.

Co prawda, do końca okienka pozostało jeszcze kilka dni jednak przejście Kane’a na Etihad jest już tematem zamkniętym. Wicemistrz Europy w pełni skupia się na pracy w Londynie i widać już tego pierwsze efekty. Santo postawił na Kane’a od pierwszej minuty w rewanżu przeciwko Ferreira w ramach IV. rundy kwalifikacji do Ligi Konferencji. Anglik ustrzelił dublet, czym potwierdził, że nadal znajduje się w dobrej dyspozycji i pragnie zdobywać gole dla swojego klubu.

Z Watford w wyjściowym składzie

Football Lodnon podaje, że Harry Kane znajdzie się w wyjściowym składzie na starcie z Watfordem. Tottenham pod wodzą Santo radzi sobie całkiem dobrze. Na inaugurację sezonu Koguty pokonały Manchester City (1:0), natomiast później to samo zrobiły z Wolves (1:0).

Na ten moment zespół po strzeleniu gola skupiał się na zadaniach defensywnych. Dwa czyste konta nie są, więc dziełem przypadku. Jednak, jeżeli Tottenham pokona Szerszenie, zostanie liderem tabeli i będzie mógł ze spokojem patrzeć w przyszłość. Spotkanie wystartuje w niedzielę o godzinie 15.00.

