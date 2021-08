Paul Pogba zdaje się podążać podobną drogą, co Kylian Mbappe. Pomocnik Manchesteru United nie zamierza przedłużać wygasającej umowy. Na dodatek ma też sprecyzowane plany ws. własnej przyszłości podaje MARCA.

Paul Pogba poinformował właścicieli Manchesteru United, że nie zamierza przedłużać kontraktu

Francuz podjął decyzję jeszcze przed startem nowego sezonu

Wszystko wskazuje na to, że pomocnik trafi w następnym letnim oknie do Hiszpanii

Ostatni sezon Pogby w Premier League

Kontrakt Paula Pogby z Manchesterem United wygasa wraz z końcem czerwca 2022 r. Piłkarz w ostatnich tygodniach odrzucił wszystkie propozycje przedłużenia i nie zamierza zmieniać zdania. Do drużyny lada moment dołączy Cristiano Ronaldo, ale Francuz zdaje się być tym mało wzruszony.

Interesy reprezentanta Trójkolorowych reprezentuje Mino Raiola. Negocjacje z tym agentem nigdy nie należą do najłatwiejszych, natomiast 28-latek przekazał swojemu opiekunowi, gdzie zamierza grać od kampanii 2022/23.

Po przejściu Ronaldo do United, we Włoszech pojawiły się wieści, z których wynikało, że Juventus może skusić się na Pogbę. Tak się jednak nie stało, ponieważ zawodnik ma wygórowane żądania płacowe, na co nie może pozwolić sobie teraz Stara Dama.

Następny kierunek – Madryt

Paul Pogba podjął już decyzję i nic tego nie zmieni. Gracz idzie w podobnym kierunku, co jego rodak Kylian Mbappe. Obaj panowie od dawna deklarowali chęć dołączenia do Realu Madryt, przez co w grę nie wchodzi żaden inny klub.

Stąd też powoli stajemy się świadkami nowej ery Galacticos. Na ten moment do Królewskich dołączył jedynie David Alaba, ale kwestia głośnych transferów wydaje się już tylko kwestią czasu.

