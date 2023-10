IMAGO / PA Images Na zdjęciu: Pep Guardiola

Manchester City ponownie nie dał szans rywalom w derbach miasta

Po zakończeniu spotkania, Pep Guardiola został zapytany o to, co stoi za sukcesami jego zespołu

Trener odrzekł, że wszyscy w klubie zmierzają w jednym kierunku. Trudno powiedzieć coś takiego o Manchesterze United

“Dlatego Manchester City jest tak stabilny”

Manchester City w niedzielę po raz kolejny dał swoim rywalom zza miedzy lekcję futbolu. Manchester United przegrał u siebie aż 0:3, pokazując, jak wiele dzieli jeszcze derbowych przeciwników. Po ostatnim gwizdku dziennikarze zapytali Pepa Guardiolę o przyczynę sukcesu jego zespołu.

– Wszyscy zmierzamy w tym samym kierunku: ja, prezes, dyrektorzy techniczni. Dlatego klub jest tak stabilny – uważa trener Obywateli, który pracuje w klubie od 2016 roku. Od tamtej pory sięgnął z nim po 12 głównych trofeów, w tym upragniony puchar Ligi Mistrzów. W tym samym czasie w Manchesterze United zdążyli pracować Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer oraz Ralf Rangnick. Teraz Czerwone Diabły zdają się oddać stery Erikowi ten Hagowi na modłę tego, co w City robi Guardiola. Rezultaty z pewnością nie są jednak, jak na razie, podobne. Szkoleniowiec Obywateli wyznał, że nie spodziewał się aż takiej przepaści, gdy w siedem lat temu trafiał do Anglii. – Wiem, co zrobiłem. Nie wiem, co zrobili oni, bo mnie tam nie ma. Ale nie oczekiwałem tego [tak dużej przepaści – przyp. PP], gdy trafiałem tu z Jose Mourinho, ze Zlatanem Ibrahimoviciem, z topowymi graczami, jak Romelu Lukaku… – dodał Katalończyk.

Teraz przed Obywatelami kilka dni oddechu. Dopiero w przyszłą sobotę zmierzą się u siebie z Bournemouth.

Zobacz też: Były reprezentant Anglii o Man Utd. “Ten klub staje się cmentarzem”.