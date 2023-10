fot. Imago / David Horn Na zdjęciu: Gary Neville

Manchester United wydawało się, że po trzech wygranych z rzędu spotkaniach może postawić się Machesterowi City w derbach

Finalnie w niedzielnym spotkaniu ekipa Josepa Guardioli udzieliła lekcji Czerwonym Diabłom

Na temat ekipy z Old Trafford opinią podzielił się Gary Neville

“Wszystko wokół Erika ten Haga jest toksyczne i przesiąknięte negatywnością”

Manchester United miał w tej kampanii walczyć o najwyższe cele w lidze angielskiej. Na dzisiaj jednak do tego daleka druga. Tymczasem w mocnych słowach na temat decyzji podejmowanych w klubie wypowiedział się Gary Neville.

– Wyniki zespołu były bardzo złe w ciągu ostatnich kilku tygodni. W tej chwili nie potrafię sobie wyobrazić dokładnie, kiedy wyjdą z tej sytuacji. Zmiana trenera? Absolutnie nie ma szans, to byłby błąd – mówił Gary Neville cytowany przez BBC.

– Każdy trener osiąga pewien poziom, a potem spada. To samo dzieje się na naszych oczach z Erikiem ten Hagiem. Wszystko wokół Erika ten Haga jest toksyczne i przesiąknięte negatywnością. Wszyscy myślą, że stracą pracę. Czy możesz sobie wyobrazić, co się dzieje? – kontynuował Anglik.

– Jestem całkowicie pewien, że toksyczność panująca w klubie zżera każdego trenera i zawodnika, który do niego przychodzi. Harry Maguire miał przenieść się do Manchesteru City. Mason Mount chciał przejść do Liverpoolu. Przychodzą tu i dla nich staje się to cmentarzem. Czy będziemy nadal zrzucać winę na dzieci w klasie, czy zapytamy dyrektora szkoły? – rzekł były zawodnik Manchesteru United.

