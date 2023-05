PressFocus Na zdjęciu: Pep Guardiola (Manchester City - FC Bayern Monachium)

Manchester City w środę zmierzy się z West Hamem

Obywatele walczą z Arsenalem o mistrzostwo Premier League

Co przed meczem z Młotami powiedział Pep Guardiola?

City. Guardiola nie spogląda na Arsenal

Manchester City aktualnie przewodzi ligowej stawce. Obywatele mają punkt przewagi nad Arsenalem i jeden mecz rozegrany mniej. Kanonierzy dzisiaj zmierzą się z Chelsea, natomiast The Citizens w środę podejmują West Ham. Przed starciem z Młotami Pep Guardiola był obecny na konferencji prasowej i wypowiedział się na temat ostatniego etapu sezonu:

– Jestem zmęczony, ale nie fizycznie jak moi zawodnicy. Przed nami na pewno jeszcze miesiąc i tydzień rywalizacji, walczymy dłużej niż inni jeszcze przez dwa tygodnie. Gramy w ten sposób od sześciu, siedmiu lat, jesteśmy do tego przyzwyczajeni. To nie jedyny raz, kiedy graliśmy siedem razy w ciągu jednego miesiąca. To najlepszy sposób na życie. Jeśli jeden piłkarz jest zmęczony, gra ktoś inny. Nie jesteśmy tym wszystkim zmęczeni. Jeśli masz pozytywne myśli, nie jesteś zmęczony. Zostało nam tylko sześć meczów, musimy się zregenerować i iść do przodu. Jeśli jeden gracz jest zmęczony, zgłasza mi to, a jeśli tego nie robi, jest gotowy do gry.

– Nie kontroluję wyników Arsenalu, koncentruję się na West Hamie. Może nie spisują się tak dobrze, jak w poprzednim sezonie, ponieważ w zeszłym roku pod wodzą Davida Moyesa byli wyjątkowi, ale nadal mają jakość. Stałe fragmenty to ich groźna broń – strzelili trzy gole przeciwko Crystal Palace. W jednym meczu wszystko może się zdarzyć, więc musimy być na to gotowi.