Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Giuseppe Rossi: Roy Keane jako menadżer na Old Trafford to brzmi naprawdę świetnie

Obecny sezon w wykonaniu Manchesteru United jest zdecydowanie poniżej oczekiwań. „Czerwone Diabły” pożegnały się z Ligą Mistrzów na etapie fazy grupowej, a awans do przyszłorocznej edycji oddala się z każdą kolejką. Coraz częściej w mediach możemy przeczytać o zmianie na ławce trenerskiej drużyny. Przyszłość Erika ten Haga na Old Trafford bowiem wisi na włosku.

W ostatnim wywiadzie dla stacji „DAZN” temat zmiany na ławce trenerskiej Manchesteru United poruszył Giuseppe Rossi. Były włoski piłkarz uważa, że jeśli „Czerwone Diabły” zdecydują się na zmianę szkoleniowca, to pałeczkę po Eriku ten Hagu powinien przejąć Roy Keane. 37-latek uzasadnił swoją opinię tym, że Irlandczyk jest legendą klubu i budował jego kulturę.

– Roy Keane jako menadżer na Old Trafford to brzmi naprawdę świetnie. To byłoby bardzo fajne. Manchester United zdecydowanie powinien o tym pomyśleć, jeśli zdecydują się na zmianę menadżera. To klubowa legenda i człowiek, który pomagał budować kulturę tego klubu. Tego właśnie im trzeba – powiedział Giuseppe Rossi cytowany przez portal „DevilPage”.

– Być może niektórzy z piłkarzy nie walczą za te barwy i muszą lepiej zrozumieć pewne rzeczy. Być może trzeba kogoś, kto wejdzie do Manchesteru United i posprząta, aby było na czym budować. To mogłaby być świetna okazja – dodał były reprezentant Italii.

Sprawdź także: Manchester United u progu kadrowej rewolucji. Wielkie gwiazdy na wylocie z klubu!