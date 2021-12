Fantasy Premier League: In Salah we trust

PressFocus Na zdjęciu: Fantasy Premier League: Mohamed Salah (Liverpool)

Mohamedowi Salahowi ufamy, że ten, ustanowiony przez nas kapitanem, osiągnie więcej niż 20 punktów. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie. Liverpool w 20. kolejce mierzy się z Leicester, a jak wygląda defensywa Lisów, mieliśmy okazję przekonać się na Etihad. Ile oczek w zdobędzie Egipcjanin? Kogo oprócz Mo Salaha powinniśmy umieścić w swoim składzie w Fantasy Premier League?

Jeżeli szukamy bramkarza, David de Gea wydaje się najbardziej atrakcyjną propozycją – nawet jeżeli w GW19 Hiszpan nie zachował czystego konta

W defensywie królują te same nazwiska – Trent Alexander-Arnold i Joao Cancelo to stali bywalcy tekstów o piłkarzach polecanych w Fantasy Premier League

Najważniejsza reguła FPL – kapitanem swojej drużyny zawsze wybieraj Salaha

Bramkarz: David de Gea

Tak, Manchester United stracił gola w starciu z Newcastle. Tak, David de Gea nie zachował czystego konta. Jednocześnie Hiszpan rozegrał fenomenalne spotkanie i gdyby nie jego postawa, Czerwone Diabły wróciłyby z St. James’ bez punktów. Golkiper klubu z Old Trafford zanotował siedem udanych interwencji i zakończył pojedynek ze Srokami z pięcioma oczkami na koncie. Obecnie w swoich składach posiada go 9,6 procent menedżerów, co plasuje go na 7. miejscu w rankingu najpopularniejszych bramkarzy. Hiszpan kosztuje 5,1 miliona, więc daleko mu do najdroższych zawodników na tej pozycji. W GW20 United mierzy się z Burnley i, nawet mimo kiepskiej postawy w potyczce z Newcastle, powinno rozegrać mecz na zero z tyłu.

SCOUT: David de Gea has made 38 saves in away matches this term



No goalkeeper has been more effective on the road#NEWMUN #FPL pic.twitter.com/ua1zDb7dvi — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) December 28, 2021

Obrońcy: Trent Alexander-Arnold, Joao Cancelo, Sergio Reguilon

Nie będziemy się oszukiwać. Nawet nie spróbujemy. W defensywie królują te same nazwiska, a bez obrońców Arsenalu są one jeszcze bardziej te same. Językowo nie brzmi to najlepiej, prawda? Ale punktowo już zupełnie inaczej. Trent Alexander-Arnold (8,3 mln) i Joao Cancelo (6,9 mln) to stali bywalcy tekstów o polecanych piłkarzach. Trudno wyobrazić sobie drużynę, w której nie ma choćby jednego z nich. Do fantastycznej dwójki możemy dołączyć nieco tańszego Sergio Reguilona (5,3 mln), a cały skład uzupełnić zawsze groźnymi w ofensywie zawodnikami Chelsea. Jednak tym razem, wyjątkowo, nie obiecujemy sobie zbyt wiele po Jamesie (6,4 mln) czy Rudigerze (6,2 mln). The Blues ostatnimi czasy nie potrafią zachować czystego konta, co stawia transfery ich obrońców pod znakiem zapytania.

🎙 Gary Neville on Trent Alexander-Arnold:



“He’s a phenomenon. He’s De Bruyne, Beckham and Gerrard in one – at right back.” pic.twitter.com/aSGwdaXDYQ — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) December 20, 2021

Pomocnicy: Mohamed Salah, Lucas Moura, Connor Gallagher

Mohamed Salah, the one and only. Egipcjanin i długo, długo nikt. Przewaga Mo nad kolejnym zawodnikiem, którym jest Trent Alexander-Arnold, to 44 punkty. Fantasy Premier League to po prostu królestwo Faraona. W tej serii gier Liverpool zagra z Leicester, więc pora przypomnieć dwie najważniejsze reguły FPL:

Kapitanem swojej drużyny zawsze wybieraj Salaha Nigdy nie zapomnij, jaka jest reguła numer

Alternatyw nie ma co szukać. Jednak jeżeli chcemy sprawić MS jakieś towarzystwo, możemy skorzystać z usług Lucasa Moury, który w GW19 zdobył 17 oczek, lub Connora Galaghera – Crystal Palace mierzy się z Norwich.

SCOUT: Leicester have conceded 176 shots in the penalty area this term, only Newcastle have allowed more



Salah (58), Mane (45) and Diogo Jota (44) rank first, second and third for shots in the box among all players in 2021/22#LEILIV #FPL pic.twitter.com/LUPT8buy6e — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) December 27, 2021

Napastnicy: Dominic Calvert-Lewin, Emmanuel Dennis

Patrzcie, kto wrócił. Długo cię nie było, szanowny kolego. Dominic Calvert-Lewin wyleczył przeciągającą się kontuzje i powinien pojawić się w wyjściowym składzie Evertonu na mecz z Newcastle. Zaufać czy nie? Anglik strzelał w każdym z trzech spotkań, w których oglądaliśmy go w tym sezonie. Jeżeli w tej kolejce trafi do siatki, za jedyne 7,9 miliona pozyskamy świetnego napastnika. Nie chcemy ryzykować? Emmanuel Dennis to sprawdzony w boju wybór. Nigeryjczyk w pięciu ostatnich starciach zgromadził aż 44 oczka. A kosztuje tylko sześć milionów.